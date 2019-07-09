Кум Медведчука, кандидат от "Слуги народа", в течение года более 200 дней не был в Украине, - "Схемы"

9 июля, 2019, 21:27

Совокупная продолжительность пребывания Андрея Холодова за рубежом больше разрешенного требованиями законодательства о кандидатах в нардепы периода

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый»).

Андрей Холодов, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 22, живет между двумя странами, Украиной и Австрией, причем совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства по поводу непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.

Журналисты проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе. Наиболее показателен 2015: Андрей Холодов не менее 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Журналисты проанализировали данные его перелетов с начала января по конец декабря, подавляющее большинство которых - в Вену. В элитном районе австрийской столицы семья Холодова имеет виллу за 6 млн евро.

В то же время, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", им может быть избран гражданин Украины, который достиг ко дню выборов 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине на протяжении последних пяти лет.

В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней, и устанавливает, что "не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины ".

Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет, комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочие ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Сам Холодов на просьбу журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.