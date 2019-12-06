Манчестерские дерби - это всегда особые игры, - тренер МЮ
6 декабря, 2019, 20:30
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что его команда хорошо подготовлена к предстоящему матчу чемпионата Англии против "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Daily Mail.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Сити" в 16-м туре английской Премьер-лиги.
"Манчестерские дерби - это всегда особые игры. Но не скажу, что это имеет очень большое значение ... С энергией команды все в порядке, хотя и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин ", - рассказал Сульшер.
Дерби Манчестера состоится 7 декабря. Начало в 19:30.
- 3 декабря главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить.
- 24 ноября в 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл в гостях вничью 3: 3 с "Шеффилд Юнайтед" .
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