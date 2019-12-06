Манчестерские дерби - это всегда особые игры, - тренер МЮ

Об этом сообщает Daily Mail.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Сити" в 16-м туре английской Премьер-лиги.

"Манчестерские дерби - это всегда особые игры. Но не скажу, что это имеет очень большое значение ... С энергией команды все в порядке, хотя и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин ", - рассказал Сульшер.

Дерби Манчестера состоится 7 декабря. Начало в 19:30.