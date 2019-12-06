Чемпион мира близок к переходу в "Карпаты"
6 декабря, 2019, 17:58
Чемпион мира U20 Алексей Хахлев может перейти во львовские "Карпаты", футболист поедет с командой на сборы
Об этом сообщает fckarpaty.com.
Действующий чемпион мира U20, украинец Алексей Хахлев, чей контракт принадлежит испанскому "Алавес", тренируется с львовскими "Карпаты".
Полузащитник находит на просмотре и отправится со "львами" на зимние тренировочные сборы.
20-летний Алексей Хахлев не провёл ни одного матча за "Алавес".
- 4 декабря львовские "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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