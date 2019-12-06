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Espreso.tvСпортЧемпион мира близок к переходу в "Карпаты"

Чемпион мира близок к переходу в "Карпаты"


фото: ffu.com
Чемпион мира U20 Алексей Хахлев может перейти во львовские "Карпаты", футболист поедет с командой на сборы

Об этом сообщает fckarpaty.com.

Действующий чемпион мира U20, украинец Алексей Хахлев, чей контракт принадлежит испанскому "Алавес", тренируется с львовскими "Карпаты".

Полузащитник находит на просмотре и отправится со "львами" на зимние тренировочные сборы.

20-летний Алексей Хахлев не провёл ни одного матча за "Алавес".

 

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