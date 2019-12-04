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Espreso.tvСпорт"Карпаты" лишились немецкого футболиста

"Карпаты" лишились немецкого футболиста


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" попрощались с немецким форвардом Мелвином Лоренцем, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В зелено-белой футболке 25-летний нападающий провел 4 матча, в общей сумме 158 минут. Tranfermarkt оценивает Лоренцем в 400 тыс. Евро.

После 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Карпаты" занимают 11-ю строчку.

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