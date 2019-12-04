"Карпаты" лишились немецкого футболиста
4 декабря, 2019, 13:33
Львовские "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Карпаты" попрощались с немецким форвардом Мелвином Лоренцем, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
В зелено-белой футболке 25-летний нападающий провел 4 матча, в общей сумме 158 минут. Tranfermarkt оценивает Лоренцем в 400 тыс. Евро.
После 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Карпаты" занимают 11-ю строчку.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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