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Espreso.tvОбществоВысший антикоррупционный суд отменил залог Садовому

Высший антикоррупционный суд отменил залог Садовому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому и отпустила его под личное обязательство

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", - сказал Садовый.

Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.

  • Напомним, что Садового подозревают в злоупотреблениях во время операций с земельными участками на территории Рясно-Руського сельского совета Львовской области, которые нанесли государству ущерб на сумму свыше 93,5 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в миллион гривень.
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