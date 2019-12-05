Высший антикоррупционный суд отменил залог Садовому

5 декабря, 2019, 10:06

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому и отпустила его под личное обязательство

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", - сказал Садовый.

Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.