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Espreso.tvСпортВ НБА фан не заметил как на него упал баскетболист и продолжил пить пиво

В НБА фан не заметил как на него упал баскетболист и продолжил пить пиво


фото: Reuters
В матче НБА защитник Лэнгстон Гэллоуэй влетел в болельщиков, однако фан не обратил на спортсмена внимания и продолжал пить пиво

Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.

В матче Национальной баскетбольной ассоциации между "Детройтом" и "Милуоки" защитник Лэнгстон Гэллоуэй вылетел на болельщиков.

Один из фанатов пил пиво в момент падения, поскольку спортсмен влетел в фанов пиво немного расплескалось, однако даже после этого болельщик удержал стакан и спокойно продолжил наслаждаться своим напитком.

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