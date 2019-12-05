В НБА фан не заметил как на него упал баскетболист и продолжил пить пиво
5 декабря, 2019, 20:05
В матче НБА защитник Лэнгстон Гэллоуэй влетел в болельщиков, однако фан не обратил на спортсмена внимания и продолжал пить пиво
Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.
В матче Национальной баскетбольной ассоциации между "Детройтом" и "Милуоки" защитник Лэнгстон Гэллоуэй вылетел на болельщиков.
Один из фанатов пил пиво в момент падения, поскольку спортсмен влетел в фанов пиво немного расплескалось, однако даже после этого болельщик удержал стакан и спокойно продолжил наслаждаться своим напитком.
Langston had to be rescued out the seats after making a fan spill his beer ... and he kept drinking it pic.twitter.com/0Kp9iUzPiP- Bleacher Report (@BleacherReport) 5 декабря 2019
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