В НБА фан не заметил как на него упал баскетболист и продолжил пить пиво

5 декабря, 2019, 20:05

В матче НБА защитник Лэнгстон Гэллоуэй влетел в болельщиков, однако фан не обратил на спортсмена внимания и продолжал пить пиво

Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.

В матче Национальной баскетбольной ассоциации между "Детройтом" и "Милуоки" защитник Лэнгстон Гэллоуэй вылетел на болельщиков.

Один из фанатов пил пиво в момент падения, поскольку спортсмен влетел в фанов пиво немного расплескалось, однако даже после этого болельщик удержал стакан и спокойно продолжил наслаждаться своим напитком.

Langston had to be rescued out the seats after making a fan spill his beer ... and he kept drinking it pic.twitter.com/0Kp9iUzPiP - Bleacher Report (@BleacherReport) 5 декабря 2019