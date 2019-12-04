Украинец Михайлюк установил рекорд результативности в НБА
4 декабря, 2019, 11:42
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк установил новый личный рекорд результативности в НБА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
4 декабря защитник "Детройта" Святослав Михайлюк помог своей команде победить "Кливленд" - 127: 94.
Украинец набрал набрал 15 очков, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи. Этот матч стал самым для Михайлюка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В общем украинец в нынешнем сезоне набирает в среднем за игру 5,7 очка, делает 1,3 подбора и отдает 1,3 передачи.
- В августе украинец Виталий Потапенко был назначен одним из тренеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации - "Мемфис Гризлис".
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