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Espreso.tvСпортУкраинец стал тренером клуба НБА

Украинец стал тренером клуба НБА


фото: Fear The Sword
Украинец Виталий Потапенко назначен одним из тренеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации - "Мемфис Гризлис"

Об этом сообщает официальный сайт "Мемфис Гризлис" .

44-летний украинец будет одним из ассистентов главного тренера команды Тейлора Дженкинса.

Виталий Потапенко известный по выступлениям в НБА в составе "Кливленд Кавальерс", "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз". Кроме того, баскетболист играл в киевском "Строителе", а завершил игровую карьеру в испанском "Эстудиантесе".

С 2013 до 2018 года Потапенко работал тренером "Кливленда".

"Мемфис" в прошлом сезоне не вышел в плей-офф и занял двенадцатое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.

 

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