Украинец стал тренером клуба НБА
6 августа, 2019, 13:15
Украинец Виталий Потапенко назначен одним из тренеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации - "Мемфис Гризлис"
Об этом сообщает официальный сайт "Мемфис Гризлис" .
44-летний украинец будет одним из ассистентов главного тренера команды Тейлора Дженкинса.
Виталий Потапенко известный по выступлениям в НБА в составе "Кливленд Кавальерс", "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз". Кроме того, баскетболист играл в киевском "Строителе", а завершил игровую карьеру в испанском "Эстудиантесе".
С 2013 до 2018 года Потапенко работал тренером "Кливленда".
"Мемфис" в прошлом сезоне не вышел в плей-офф и занял двенадцатое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.
- Напомним, 14 июня новым чемпионом НБА впервые в истории стал канадский клуб - "Торонто Рапторс".
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