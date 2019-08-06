Украинец стал тренером клуба НБА

6 августа, 2019, 13:15

Украинец Виталий Потапенко назначен одним из тренеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации - "Мемфис Гризлис"

Об этом сообщает официальный сайт "Мемфис Гризлис" .

44-летний украинец будет одним из ассистентов главного тренера команды Тейлора Дженкинса.

Виталий Потапенко известный по выступлениям в НБА в составе "Кливленд Кавальерс", "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз". Кроме того, баскетболист играл в киевском "Строителе", а завершил игровую карьеру в испанском "Эстудиантесе".

С 2013 до 2018 года Потапенко работал тренером "Кливленда".

"Мемфис" в прошлом сезоне не вышел в плей-офф и занял двенадцатое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.