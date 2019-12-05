Румынский талант может перейти в "Шахтер"

5 декабря, 2019, 15:17

Полузащитник румынского "Стяуа" Деннис Ман вошел в сферу интересов донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает mundodeportivo.com.

Европейские клубы начали охоту на талантливого полузащитника румынского "Стяуа" Денниса Мана. В хавбеке заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянская "Рома", российский "Зенит" и донецкий "Шахтер".

21-летний Ман достаточно ярко проявляет себя в чемпионате Румынии, где в 9 матчах нынешнего сезона отличился 2 забитыми мячами. Боссы "Стяуа" хотят выручить от продажи футболиста около 20 млн евро, но пока неизвестно, даст ли кто-то такие деньги за румына, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 5,5 млн евро.