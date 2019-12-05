 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРумынский талант может перейти в "Шахтер"

Румынский талант может перейти в "Шахтер"


фото: steauafc.com
Полузащитник румынского "Стяуа" Деннис Ман вошел в сферу интересов донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает mundodeportivo.com.

Европейские клубы начали охоту на талантливого полузащитника румынского "Стяуа" Денниса Мана. В хавбеке заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянская "Рома", российский "Зенит" и донецкий "Шахтер".

21-летний Ман достаточно ярко проявляет себя в чемпионате Румынии, где в 9 матчах нынешнего сезона отличился 2 забитыми мячами. Боссы "Стяуа" хотят выручить от продажи футболиста около 20 млн евро, но пока неизвестно, даст ли кто-то такие деньги за румына, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 5,5 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать