Румынский талант может перейти в "Шахтер"
5 декабря, 2019, 15:17
Полузащитник румынского "Стяуа" Деннис Ман вошел в сферу интересов донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает mundodeportivo.com.
Европейские клубы начали охоту на талантливого полузащитника румынского "Стяуа" Денниса Мана. В хавбеке заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянская "Рома", российский "Зенит" и донецкий "Шахтер".
21-летний Ман достаточно ярко проявляет себя в чемпионате Румынии, где в 9 матчах нынешнего сезона отличился 2 забитыми мячами. Боссы "Стяуа" хотят выручить от продажи футболиста около 20 млн евро, но пока неизвестно, даст ли кто-то такие деньги за румына, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 5,5 млн евро.
- 1 декабря, в матче чемпионата Украины "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- 26 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1:1.
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