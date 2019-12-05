"Шахтер" попал в тройку лучших клубов Европы

5 декабря, 2019, 15:52

Донецкий "Шахтер" расположился на второй строчке в рейтинге команд из топ-15 чемпионатов Европы, которые ни разу не проигрывали в национальном турнире

Об этом сообщает Transfermarkt y Instagram.

Среди европейских команд из топ-15 чемпионатов в сезоне 2019/2020 в Европе осталось только 6 клубов, которые не проигрывали в национальных турнирах.

Рейтинг возглавил английский "Ливерпуль", команда провела 15 матчей, в 14-ти одержала победу, еще в 1-й встречи сыграла вничью.

"Шахтер" расположился на второй строчке. Дончане провели 16 поединков, из них 14 победных, и еще два матча завершились вничью.

Среди непобедимых клубов также нашлось место для нидерландского "Аякса", чешской "Славии", немецкого "Лейпцига" и итальянского "Ювентуса".