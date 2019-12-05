"Шахтер" попал в тройку лучших клубов Европы
Об этом сообщает Transfermarkt y Instagram.
Среди европейских команд из топ-15 чемпионатов в сезоне 2019/2020 в Европе осталось только 6 клубов, которые не проигрывали в национальных турнирах.
Рейтинг возглавил английский "Ливерпуль", команда провела 15 матчей, в 14-ти одержала победу, еще в 1-й встречи сыграла вничью.
"Шахтер" расположился на второй строчке. Дончане провели 16 поединков, из них 14 победных, и еще два матча завершились вничью.
Среди непобедимых клубов также нашлось место для нидерландского "Аякса", чешской "Славии", немецкого "Лейпцига" и итальянского "Ювентуса".
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- 1 декабря, в матче чемпионата Украины "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- 26 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1:1.
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