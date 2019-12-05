Пожар в одесском колледже: существует риск обрушения стен

5 декабря, 2019, 14:42

В четверг, 5 декабря, в Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Сейчас отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов. Пока разбирают каменные глыбы у входа. Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждение и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям ", - написал Куцый.

Впоследствии, глава Одесской ОГА сообщил, что отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается к крыше дома и спустится внутрь колледжа для поисков людей.

"Эксперты-строители, которых привлекла Одесская ОГА подтвердили, что каркас в удовлетворительном состоянии", - добавил Куцый.

Куцый отметил, что все службы начеку.