Пожар в Одессе: открытого огня не наблюдается

5 декабря, 2019, 07:34

В Одессе продолжается ликвидация пожара в колледже, по состоянию на утро 5 декабря открытого огня не наблюдается

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По уточненным данным, на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании.

Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека и 16 единиц техники. На месте работает оперативная группа ГСЧС.