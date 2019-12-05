Пожар в Одессе: открытого огня не наблюдается
5 декабря, 2019, 07:34
В Одессе продолжается ликвидация пожара в колледже, по состоянию на утро 5 декабря открытого огня не наблюдается
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По уточненным данным, на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании.
Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека и 16 единиц техники. На месте работает оперативная группа ГСЧС.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
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