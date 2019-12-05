Новым тренером "Арсенала" может стать легенда клуба
5 декабря, 2019, 14:41
Знаменитый полузащитник лондонского "Арсенала" француз Патрик Виейра может стать новым главным тренером английской команды
Об этом сообщает getfootballnewsfrance.com.
Главный тренер французской "Ниццы" Патрик Виейра может стать новым тренером лондонского "Арсенала", который недавно уволил испанского специалиста Унаи Эмери.
Руководство английского клуба не пугает игра французской команды, под руководством Патрика Виейра, и готово пригласить легендарного полузащитника на должность тренера. В чемпионате Франции "Ницца" занимает 14 место и имеет в активе 20 очков, находясь на расстоянии 5 баллов от зоны вылета.
Виейра выступал за "Арсенал" с 1996 по 2005 год. В составе лондонского клуба француз три раза становился чемпионом Англии, а также выиграл три Кубка Англии. За лондонцев провел 406 матчей и забил 34 мяча.
- 29 ноября лондонский "Арсенал" объявил об увольнении испанского специалиста Унаи Эмери с поста главного тренера команды.
- 11 ноября стало известно, что полузащитник Гранит Джака, у которого забрали капитанскую повязку в "Арсенале" , близок к переходу в итальянский "Милан".
Читайте также
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
Читайте также
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться