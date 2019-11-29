"Арсенал" уволил главного тренера Эмери
Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.
В 5-м туре группового раунда Лиги Европы лондонский "Арсенал" проиграл немецкому "Айнтрахта" со счетом 2: 1. Этот матч стал для испанского специалиста Унаи Эмери последним в качестве главного тренера английского клуба. "Арсенал" объявил об увольнении специалиста. Причиной отставки Эмери стали неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен експомичника испанца - Фредрика Юрнберга, боссы "Арсенала" считают, что он "способен вести команду вперед".
После 13-го тура АПЛ "Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице, и имеет в активе 18 очков. В Лиге Европы после 5-го тура лондонцы заняли первое место в группе F, и имеют в активе 10 очков.
Club statement: Unai Emery- Arsenal (@Arsenal) 29 ноября 2019
- 11 ноября полузащитник Гранит Джака, у которого забрали капитанскую повязку в "Арсенале" , близок к переходу в итальянский "Милан".
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