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Espreso.tvСпорт"Арсенал" уволил главного тренера Эмери

"Арсенал" уволил главного тренера Эмери


фото: twitter
29 ноября лондонский "Арсенал" объявил об увольнении испанского специалиста Унаи Эмери с поста главного тренера команды

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы лондонский "Арсенал" проиграл немецкому "Айнтрахта" со счетом 2: 1. Этот матч стал для испанского специалиста Унаи Эмери последним в качестве главного тренера английского клуба. "Арсенал" объявил об увольнении специалиста. Причиной отставки Эмери стали неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен експомичника испанца - Фредрика Юрнберга, боссы "Арсенала" считают, что он "способен вести команду вперед".

После 13-го тура АПЛ "Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице, и имеет в активе 18 очков. В Лиге Европы после 5-го тура лондонцы заняли первое место в группе F, и имеют в активе 10 очков.

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