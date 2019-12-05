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Espreso.tvОбществоЛерос о драке с Бужанским: "Разошлись во взглядах"

Лерос о драке с Бужанским: "Разошлись во взглядах"


фото: censor.net
Народный депутат Гео Лерос прокомментировал драку в Верховной Раде с однопартийцем Максимом Бужанским

О драке в ВР с Бужанский, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Гео Лерос написал в своем Facebook.

"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, ведь мы из одной фракции", - написал депутат.

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