Лерос о драке с Бужанским: "Разошлись во взглядах"

5 декабря, 2019, 13:30

Народный депутат Гео Лерос прокомментировал драку в Верховной Раде с однопартийцем Максимом Бужанским

О драке в ВР с Бужанский, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Гео Лерос написал в своем Facebook.



"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, ведь мы из одной фракции", - написал депутат.