Лерос о драке с Бужанским: "Разошлись во взглядах"
5 декабря, 2019, 13:30
О драке в ВР с Бужанский, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Гео Лерос написал в своем Facebook.
Народный депутат Гео Лерос прокомментировал драку в Верховной Раде с однопартийцем Максимом Бужанским
О драке в ВР с Бужанский, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Гео Лерос написал в своем Facebook.
"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, ведь мы из одной фракции", - написал депутат.
- Напомним, драку в ВР 5 декабря прокомментировала депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
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