Нардеп Бужанский в зале Рады напал на депутата Лероса

5 декабря, 2019, 12:01

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в зале Рады напал на коллегу по фракции Гео Лероса

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Как только Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейськои Солидарности", затянул его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала Геращенко.

По ее словам, глава ВР Дмитрий Разумков не предоставил выступление по требованию фракции ЕС.

"Мы хотели обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний", - добавила Геращенко.