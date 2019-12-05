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Espreso.tvОбществоНардеп Бужанский в зале Рады напал на депутата Лероса

Нардеп Бужанский в зале Рады напал на депутата Лероса


фото: pravda.com.ua
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в зале Рады напал на коллегу по фракции Гео Лероса

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Как только Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейськои Солидарности", затянул его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала Геращенко.

По ее словам, глава ВР Дмитрий Разумков не предоставил выступление по требованию фракции ЕС.

"Мы хотели обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний", - добавила Геращенко.

 

 

 

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