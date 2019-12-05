Подробности драки в Раде: Бужанский напал на Лерос из-за Верещук
5 декабря, 2019, 13:03
Причину конфликта она рассказала в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
Народный депутат от "Слуги народа" рассказала о причинах драки в Раде и поблагодарила Максима Бужанского
Причину конфликта она рассказала в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
По словам Ирины Верещук, у нее случился конфликт с однопартийцем Гео Леросом, который неполиткорректно высказался о ней в партийном чате. Она требовала публичных извинений нардепа, однако их не получила.
Верещук рассказывает, что попросила руководство фракции решить конфликт, однако там не отреагировали, и тогда народный депутат рассказала о проблеме депутатам, с которыми сидит рядом в Раде.
По словам депутата, Максим Бужанский отреагировал "несколько более эмоционально", чем она ожидала на просьба получить извинения от Лероса.
- Напомним, сегодня в ВР произошла драка, в секторе "Европейской солидарности" выясняли отношения депутаты "Слуги народа" Бужанский и Лерос.
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