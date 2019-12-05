Подробности драки в Раде: Бужанский напал на Лерос из-за Верещук

5 декабря, 2019, 13:03

Народный депутат от "Слуги народа" рассказала о причинах драки в Раде и поблагодарила Максима Бужанского

Причину конфликта она рассказала в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.



По словам Ирины Верещук, у нее случился конфликт с однопартийцем Гео Леросом, который неполиткорректно высказался о ней в партийном чате. Она требовала публичных извинений нардепа, однако их не получила.

Верещук рассказывает, что попросила руководство фракции решить конфликт, однако там не отреагировали, и тогда народный депутат рассказала о проблеме депутатам, с которыми сидит рядом в Раде.

По словам депутата, Максим Бужанский отреагировал "несколько более эмоционально", чем она ожидала на просьба получить извинения от Лероса.