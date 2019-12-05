Команда Реброва опозорилась в Кубке Венгрии
5 декабря, 2019, 10:25
В 1/16 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва проиграл "Бекешчабе", которая выступает во втором дивизионе страны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/16 финала Кубка Венгрии встречались "Бекешчаба" и "Ференцварош", главным тренером которого является Сергей Ребров. Команда украинца провалила матч, проиграв сопернику со счетом 0: 2.
Украинские игроки "Ференцвароша" провели матч по-разному. Даниил Игнатенко вышел в основе, Игорь Харатин появился на замену на 62-й минуте, а Александр Зубков просидел всю игру в запасе.
"Бекешчаба" идет на 10-м месте во втором дивизионе чемпионата Венгрии, где в целом выступает 20 команд.
Следующий матч "Ференцварош" проведет против "Академии Пушкаша" 8 декабря. Сейчас команда Реброва лидирует в турнирной таблице, опережая "МОЛ Фехервар" на 3 очка и имеет игру в запасе.
- Летом болельщики венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, устроили команде овации, несмотря на позорное поражение в квалификации Лиги чемпионов.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем" .
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