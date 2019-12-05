Команда Реброва опозорилась в Кубке Венгрии

5 декабря, 2019, 10:25

В 1/16 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва проиграл "Бекешчабе", которая выступает во втором дивизионе страны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/16 финала Кубка Венгрии встречались "Бекешчаба" и "Ференцварош", главным тренером которого является Сергей Ребров. Команда украинца провалила матч, проиграв сопернику со счетом 0: 2.

Украинские игроки "Ференцвароша" провели матч по-разному. Даниил Игнатенко вышел в основе, Игорь Харатин появился на замену на 62-й минуте, а Александр Зубков просидел всю игру в запасе.

"Бекешчаба" идет на 10-м месте во втором дивизионе чемпионата Венгрии, где в целом выступает 20 команд.

Следующий матч "Ференцварош" проведет против "Академии Пушкаша" 8 декабря. Сейчас команда Реброва лидирует в турнирной таблице, опережая "МОЛ Фехервар" на 3 очка и имеет игру в запасе.