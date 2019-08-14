Фаны устроили команде Реброва овации после унизительного поражения

14 августа, 2019, 12:40

Болельщики венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, устроили команде овации, несмотря на позорное поражение в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

Фанаты встретили команду бешеными овациями после домашнего поражения со счетом 0: 4 от загребского "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первая игра между командами завершился ничьей 1: 1. "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге Европы.

Главным тренером клуба из Будапешта является Сергей Ребров. Кроме того, за клуб играют украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.