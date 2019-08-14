Фаны устроили команде Реброва овации после унизительного поражения
14 августа, 2019, 12:40
Болельщики венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, устроили команде овации, несмотря на позорное поражение в квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .
Фанаты встретили команду бешеными овациями после домашнего поражения со счетом 0: 4 от загребского "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Первая игра между командами завершился ничьей 1: 1. "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге Европы.
Главным тренером клуба из Будапешта является Сергей Ребров. Кроме того, за клуб играют украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем" .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-