//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФаны устроили команде Реброва овации после унизительного поражения

Фаны устроили команде Реброва овации после унизительного поражения


фото: fradi.hu
Болельщики венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, устроили команде овации, несмотря на позорное поражение в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

Фанаты встретили команду бешеными овациями после домашнего поражения со счетом 0: 4 от загребского "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первая игра между командами завершился ничьей 1: 1. "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге Европы.

Главным тренером клуба из Будапешта является Сергей Ребров. Кроме того, за клуб играют украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать