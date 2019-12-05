Коболева допросили по делу об импичменте Трампа

5 декабря, 2019, 08:53

Прокуратура Нью-Йорка обратилась к главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, чтобы тот дал показания по делу помощников Руди Джулиани - Парнаса и Фрумана

Как утверждает адвокат Коболева, он добровольно согласился пообщаться с прокурорами, сообщает 24 канал со ссылкой на американские СМИ.

Допрос проходил в деле о возможных попытках Фрумана и Парнаса заменить Коболева на посту главы НАК "Нафтогаз" кем-то более лояльным к их бизнес-интересам. Следствие рассматривает как, вероятно, коррупционное давление на представителей украинской власти со стороны команды Трампа, которая искала компромат на его соперника Джо Байдена.

CNN не сообщает подробностей допроса главы "Нафтогаза".

Известно также, что прокуроры Нью-Йорка связались с Сури Джаянти - работницей посольства США в Украине. Именно она отвечает за официальный контакт посольства с "Нафтогазом".