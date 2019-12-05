Коболева допросили по делу об импичменте Трампа
Как утверждает адвокат Коболева, он добровольно согласился пообщаться с прокурорами, сообщает 24 канал со ссылкой на американские СМИ.
Допрос проходил в деле о возможных попытках Фрумана и Парнаса заменить Коболева на посту главы НАК "Нафтогаз" кем-то более лояльным к их бизнес-интересам. Следствие рассматривает как, вероятно, коррупционное давление на представителей украинской власти со стороны команды Трампа, которая искала компромат на его соперника Джо Байдена.
CNN не сообщает подробностей допроса главы "Нафтогаза".
Известно также, что прокуроры Нью-Йорка связались с Сури Джаянти - работницей посольства США в Украине. Именно она отвечает за официальный контакт посольства с "Нафтогазом".
- Напомним, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал свои услуги представителям украинской власти.
- 4 декабря Джулиани прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.
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