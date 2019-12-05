 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоболева допросили по делу об импичменте Трампа

Коболева допросили по делу об импичменте Трампа

Прокуратура Нью-Йорка обратилась к главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, чтобы тот дал показания по делу помощников Руди Джулиани - Парнаса и Фрумана

Как утверждает адвокат Коболева, он добровольно согласился пообщаться с прокурорами, сообщает 24 канал со ссылкой на американские СМИ.

Допрос проходил в деле о возможных попытках Фрумана и Парнаса заменить Коболева на посту главы НАК "Нафтогаз" кем-то более лояльным к их бизнес-интересам. Следствие рассматривает как, вероятно, коррупционное давление на представителей украинской власти со стороны команды Трампа, которая искала компромат на его соперника Джо Байдена.

CNN не сообщает подробностей допроса главы "Нафтогаза".

Известно также, что прокуроры Нью-Йорка связались с Сури Джаянти - работницей посольства США в Украине. Именно она отвечает за официальный контакт посольства с "Нафтогазом".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать