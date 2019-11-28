Джулиани предлагал свои услуги украинской власти, - NYT

28 ноября, 2019, 11:57

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал свои услуги представителям украинской власти

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Джулиани вел переписку с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов. За свои услуги адвокат Трампа рассчитывал получить 300 тысяч долларов.

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Кроме того, Джулиани вел переговоры о предоставлении аналогичных услуг тогдашнему генпрокурору Украины Юрию Луценко. Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани ожидал выплаты 200 тысяч долларов.

В свою очередь, Джулиани ранее неоднократно заявлял об отсутствии деловых интересов в Украине. По словам адвоката, интерес к его услугам проявила именно украинская сторона, но он отклонил это предложение и "не получил ни цента".

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