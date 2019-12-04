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Espreso.tvОбществоАдвокат Трампа Джулиани прибыл в Украину встретиться с Шокиным и Куликом, - NYT

Адвокат Трампа Джулиани прибыл в Украину встретиться с Шокиным и Куликом, - NYT

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа

Об этом сообщает The New York Times, сообщает РБК-Украина.

Джулиани путешествует вместе со съемочной группой американского канала, который снимает документальный фильм, отстаивает позицию Трампа по делу об импичменте.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште с экс-генпрокурором Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко и бывшим главой ЦИК Михаилом Охендовским.

В частности, во время встречи Артеменко и Охендовский поставили под сомнение подлинность так называемой "Амбарной книги "Партии регионов" в части, которая касалась политтехнолога Трампа Пола Манафорта.

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал свои услуги представителям украинской власти.
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