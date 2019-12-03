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Espreso.tvСпортЗинченко может избавиться от конкурента в "Манчестер Сити"

Зинченко может избавиться от конкурента в "Манчестер Сити"


фото: Reuters
Конкурент украинского футболиста Александра Зинченко в "Манчестер Сити" испанец Анхелиньйо попал в сферу интересов нидерландских ПСВ и "Аякса"

Об этом сообщает De Telegraaf .

Конкурент Александра Зинченко может вернуться в чемпионат Нидерландов. Левым защитником интересуются ПСВ и "Аякс".

22-летний испанец до сих пор не смог закрепиться в составе "горожан" и проигрывает конкуренцию Зинченко и французу Бенжамену Мэнди. Нидерландские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией и готовы сделать предложение в январе.

Анхелиньйо присоединился к "Манчестер Сити" летом, перейдя из ПСВ за 12 млн евро. В текущем сезоне испанец провел 7 матчей в составе английского клуба.

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