Зинченко может избавиться от конкурента в "Манчестер Сити"
3 декабря, 2019, 11:40
Конкурент украинского футболиста Александра Зинченко в "Манчестер Сити" испанец Анхелиньйо попал в сферу интересов нидерландских ПСВ и "Аякса"
Об этом сообщает De Telegraaf .
Конкурент Александра Зинченко может вернуться в чемпионат Нидерландов. Левым защитником интересуются ПСВ и "Аякс".
22-летний испанец до сих пор не смог закрепиться в составе "горожан" и проигрывает конкуренцию Зинченко и французу Бенжамену Мэнди. Нидерландские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией и готовы сделать предложение в январе.
Анхелиньйо присоединился к "Манчестер Сити" летом, перейдя из ПСВ за 12 млн евро. В текущем сезоне испанец провел 7 матчей в составе английского клуба.
- 2 декабря защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко - лучший легионер 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
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