Футбольные звезды Украины: Зинченко признан лучшим легионером года
2 декабря, 2019, 21:02
Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко лучший легионер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Победу в номинации лучший легионер 2019-го года получил защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Это специальная награда, и она впервые вручается именно в этом году.
В этом сезоне Александр Зинченко провел лишь 9 матчей, ведь пропустил более двух месяцев, из-за травмы колена.
- Также, 2 декабря главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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