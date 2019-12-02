Футбольные звезды Украины: Зинченко признан лучшим легионером года

2 декабря, 2019, 21:02

Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко лучший легионер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации лучший легионер 2019-го года получил защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Это специальная награда, и она впервые вручается именно в этом году.

В этом сезоне Александр Зинченко провел лишь 9 матчей, ведь пропустил более двух месяцев, из-за травмы колена.