Законопроект о рынке земли рассмотрят во втором чтении на следующей пленарной неделе, - Арахамия
4 декабря, 2019, 15:32
Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект об обороте сельскохозяйственных земель на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.
"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сообщил Арахамия.
Согласно календаря на официальном сайте парламента, следующая пленарная неделя - 16-20 декабря.
- Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- Законопроект о рынке земли получил более 2 тыс. поправок ко второму чтению.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-