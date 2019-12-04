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Espreso.tvОбществоЗаконопроект о рынке земли рассмотрят во втором чтении на следующей пленарной неделе, - Арахамия

Законопроект о рынке земли рассмотрят во втором чтении на следующей пленарной неделе, - Арахамия


фото: rbc.ua
Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект об обороте сельскохозяйственных земель на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сообщил Арахамия.

Согласно календаря на официальном сайте парламента, следующая пленарная неделя - 16-20 декабря.

 

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