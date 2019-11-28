Законопроект о рынке земли получил 2 тыс. поправок ко второму чтению - Сольский
Об этом сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.
Он подчеркнул, что срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.
"Изменений и идей очень много. Это более 2 тысяч поправок, а может и три. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать. Это займет время, ведь многое дублируется. Основные изменения, кроме технических, конечно, касаются концентрации (разрешенного объема продажи земли в одни руки, - ред.) и участия иностранцев", - заявил Сольский.
По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.
"Обобщим, и я думаю, не раньше чем через полторы недели начнем рассматривать эти правки. Сначала эти правки будут рассматриваться на комитете, а затем на заседании", - добавил нардеп.
- Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
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