Законопроект о рынке земли получил 2 тыс. поправок ко второму чтению - Сольский

28 ноября, 2019, 15:55

Законопроект об обороте земли получил более две тысячи поправок - срок для их представления завершился

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

"Изменений и идей очень много. Это более 2 тысяч поправок, а может и три. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать. Это займет время, ведь многое дублируется. Основные изменения, кроме технических, конечно, касаются концентрации (разрешенного объема продажи земли в одни руки, - ред.) и участия иностранцев", - заявил Сольский.

По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

"Обобщим, и я думаю, не раньше чем через полторы недели начнем рассматривать эти правки. Сначала эти правки будут рассматриваться на комитете, а затем на заседании", - добавил нардеп.