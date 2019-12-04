В Раде поймали нового кнопкодава: им оказался депутат от ОПЗЖ

4 декабря, 2019, 10:12

3 декабря народный депутат от "ОПЗЖ" Владимир Кальцев нарушил процедуру голосования не менее 9 раз

Об этом сообщают во Всеукраинском движении " Честно ".



По наблюдениям движения "Честно", депутат Владимир Кальцев 3 декабря восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание. Как отмечают активисты движения, это уже шестой депутат от "ОПЗЖ", пойманный на кнопкодавстве за эту каденцию парламента.



Также в движении "Честно" отмечают, что 9 случаев кнопкодавства в день - зафиксирован рекорд нынешнего созыва ВР.



Кальцев кнопкодавил во время голосований по семи поправкам к законопроекту о перезапуске ГБР, а также во время голосования по этому акту во втором чтении и в целом. Журналисты показывают скриншот видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой.





Они приводят в доказательство результат голосования на табло Рады по только что проголосованном решении (Поправка №127 нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.) На табло места Кальцева и отсутствующего депутата-соседа Александра Пономарева светятся зеленым.

В течение следующих семи голосований Кальцев нажимает на кнопки именно на пульте отсутствующего Пономарева. В движении "Честно" отмечают, что 14 ноября, отсутствует 3 декабря Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.