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Espreso.tvОбществоВ Раде поймали нового кнопкодава: им оказался депутат от ОПЗЖ

В Раде поймали нового кнопкодава: им оказался депутат от ОПЗЖ

Владимир Кальцев (слева)
фото: Дмитро Єршов, Рух ЧЕСНО
3 декабря народный депутат от "ОПЗЖ" Владимир Кальцев нарушил процедуру голосования не менее 9 раз

Об этом сообщают во Всеукраинском движении " Честно ".

По наблюдениям движения "Честно", депутат Владимир Кальцев 3 декабря восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание. Как отмечают активисты движения, это уже шестой депутат от "ОПЗЖ", пойманный на кнопкодавстве за эту каденцию парламента.

Также в движении "Честно" отмечают, что 9 случаев кнопкодавства в день - зафиксирован рекорд нынешнего созыва ВР.

Кальцев кнопкодавил во время голосований по семи поправкам к законопроекту о перезапуске ГБР, а также во время голосования по этому акту во втором чтении и в целом. Журналисты показывают скриншот видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой.



Они приводят в доказательство результат голосования на табло Рады по только что проголосованном решении (Поправка №127 нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.) На табло места Кальцева и отсутствующего депутата-соседа Александра Пономарева светятся зеленым.

В течение следующих семи голосований Кальцев нажимает на кнопки именно на пульте отсутствующего Пономарева. В движении "Честно" отмечают, что 14 ноября, отсутствует 3 декабря Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

  • Ранее Кальцев стал известным , когда зоозащитники запустили флешмоб против него и нардепа Дубневича, предлагая делать известным каждого депутата-охотника
  • Напомним, 29 ноября Рада приняла за основу законопроект о "кнопкодавство"
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