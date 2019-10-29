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Espreso.tvОбществоВерховная Рада приняла за основу законопроект о "кнопкодавстве"

Верховная Рада приняла за основу законопроект о "кнопкодавстве"

Парламент принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины"

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект поддержали 287 народных депутатов.

"Проект закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

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