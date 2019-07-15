#КандидатиВбивціТварин: зоозащитники запустили флешмоб против Дубневича и Кальцева
Об этом написала активистка Юлия Шаболтас в своем Facebook.
"Сеть возмутила информация о кандидате в нардепы Владимире Кальцеве и убитым львом. Но разве он один такой? Есть такой депутат и одновременно кандидат в 118-м округе на Львовщине на получение мандата в Раде следующего созыва - Богдан Дубневич. Немного погуглила, нашла фото с кровавого сафари", - отметила зоозащитница, добавив фотографии.
Шаболтас предложила флешмоб с хэштегом #КандидатиВбивціТварин.
"Эти люди не должны быть в Верховной Раде. Преступления против животных - не менее отвратительны, чем преступления против людей или государства. Просьба распространить этот пост и сбрасывать мне информацию о других кандидатах, замеченных в жестоких убийствах животных. Не будьте равнодушными!" - призвала она.
На днях в сети появились фото Кандидат от оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он позировал с убитыми на сафари животными.
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