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Espreso.tvОбщество#КандидатиВбивціТварин: зоозащитники запустили флешмоб против Дубневича и Кальцева

#КандидатиВбивціТварин: зоозащитники запустили флешмоб против Дубневича и Кальцева

Защитники животных с помощью хэштегом #КандидатиВбивціТварин предлагают собирать и систематизировать информацию о кандидатах в депутаты, которые хвастались на камеру убитыми животными

Об этом написала активистка Юлия Шаболтас в своем Facebook.

"Сеть возмутила информация о кандидате в нардепы Владимире Кальцеве и убитым львом. Но разве он один такой? Есть такой депутат и одновременно кандидат в 118-м округе на Львовщине на получение мандата в Раде следующего созыва - Богдан Дубневич. Немного погуглила, нашла фото с кровавого сафари", - отметила зоозащитница, добавив фотографии.

Шаболтас предложила флешмоб с хэштегом #КандидатиВбивціТварин.

"Эти люди не должны быть в Верховной Раде. Преступления против животных - не менее отвратительны, чем преступления против людей или государства. Просьба распространить этот пост и сбрасывать мне информацию о других кандидатах, замеченных в жестоких убийствах животных. Не будьте равнодушными!" - призвала она.

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На днях в сети появились фото Кандидат от оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он позировал с убитыми на сафари животными.

 

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