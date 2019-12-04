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Espreso.tvОбществоВ НАБУ сообщили, что не возбуждали дел по "записях Трубы"

В НАБУ сообщили, что не возбуждали дел по "записях Трубы"


фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что не нарушало уголовных производств в отношении сведений, озвученных в записях разговоров якобы из кабинета руководителя ГБР Романа Трубы

Об этом говорится в ответе Бюро на запрос журналиста издания LIGA.net.

"В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации по исследованию аудиозаписей, опубликованных в телеграмм-канале, сообщаем следующее. По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было возбуждено", - говорится в сообщении.


Источник: LIGA.net

  • Напомним, в ноябре Telegram канал "Трубу прорвало" выложил записи разговоров из якобы кабинета руководителя ГБР Романа Трубы.
  • В записях речь шла о давлении на Бюро со стороны главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в частности по расследованию относительно пятого президента Украины Петра Порошенко, "просьбы" генпрокурора Руслана Рябошапки остановить обыски в Днепропетровском горсовете приказ "не трогать" ПриватБанк и НБУ, пока в Украине с визитом находится миссия МВФ и тому подобное.
  • В новых "сливах" канала речь шла о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко, поддержку интересов олигарха Игоря Коломойского и дело о якобы "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в выборах президента США.
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