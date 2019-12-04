В НАБУ сообщили, что не возбуждали дел по "записях Трубы"
4 декабря, 2019, 15:57
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что не нарушало уголовных производств в отношении сведений, озвученных в записях разговоров якобы из кабинета руководителя ГБР Романа Трубы
Об этом говорится в ответе Бюро на запрос журналиста издания LIGA.net.
"В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации по исследованию аудиозаписей, опубликованных в телеграмм-канале, сообщаем следующее. По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было возбуждено", - говорится в сообщении.
Источник: LIGA.net
- Напомним, в ноябре Telegram канал "Трубу прорвало" выложил записи разговоров из якобы кабинета руководителя ГБР Романа Трубы.
- В записях речь шла о давлении на Бюро со стороны главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в частности по расследованию относительно пятого президента Украины Петра Порошенко, "просьбы" генпрокурора Руслана Рябошапки остановить обыски в Днепропетровском горсовете приказ "не трогать" ПриватБанк и НБУ, пока в Украине с визитом находится миссия МВФ и тому подобное.
- В новых "сливах" канала речь шла о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко, поддержку интересов олигарха Игоря Коломойского и дело о якобы "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в выборах президента США.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-