В НАБУ сообщили, что не возбуждали дел по "записях Трубы"

4 декабря, 2019, 15:57

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что не нарушало уголовных производств в отношении сведений, озвученных в записях разговоров якобы из кабинета руководителя ГБР Романа Трубы

Об этом говорится в ответе Бюро на запрос журналиста издания LIGA.net.

"В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации по исследованию аудиозаписей, опубликованных в телеграмм-канале, сообщаем следующее. По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было возбуждено", - говорится в сообщении.



Источник: LIGA.net