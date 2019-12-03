Нефтяные интересы Коломойского и "вмешательство" в выборы в США: новые записи прослушки якобы из кабинета Трубы

3 декабря, 2019, 10:11

В телеграмм-канале "Трубу прорвало" 3 декабря опубликовали очередную серию якобы прослушки из кабинета главы ГБР Романа Трубы

Об этом передает анонимный-телеграмм канал "Трубу прорвало", передает " Еспресо.TV.

В очередных "сливах" прослушки, датированных 1 июля и 13 сентября 2019 г., говорится о закрытии следственных действий по делу в интересах Игоря Коломойского, а также о том, что ГБР якобы расследовала "вмешательство" главы НАБУ Сытника в выборы в США.



До этого телеграмм-канал молчал с 19 ноября. Ниже мы приводим новые цитаты из якобы кабинета Трубы:

1 июля 2019 г. Удовиченко (руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, - ред.) предлагает Трубе забрать дело у следователя, проводившего обыски в делах против нефтяных интересов Коломойского:

"Вы что там ох***и? Передайте этом п******у, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что влезли!"



Далее тот же Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1+1 и говорит, что не лезть в это дело просил лично "Андрей Ближайший" (очевидно, Богдан, - ред.), которому "звонил лично Беня".



"Быстро, на**й, закрывайте это дело б******ю. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Затем скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману".

13 сентября, как утверждают авторы телеграмм-канала, здесь действующими лицами выступают, кроме Трубы и Удовиченко, Андрей Богдан и Александр Туру (руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР). Получив задание из Офиса президента, Труба заслушивает ход дела по "вмешательства" руководителя НАБУ Артема Сытника в американские выборы. Туру отчитывается в том числе о Ривненском деле Сытника. Через 20 минут после того, как кабинет покидает Туру, туда заходит Удовиченко. Труба по телефону отчитывается о деле Сытника Богдану: "Ты знаешь, я не подведу, все, что я обещал - у нас так и идет".

После разговора пересказывает ее содержание Удовиченко: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит - дай результат!".