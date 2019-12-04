УЕФА утвердил схему отбора на ЧМ-2022

4 декабря, 2019, 19:00

Европейский континент будет представлен на чемпионате мира-2022 в Катаре 13 национальными командами

Об этом сообщает УЕФА y twitter.

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил схему отбора на чемпионат мира 2022-го года, который пройдет в Катаре

Европейская квалификация будет состоять из двух этапов, по итогам которых 13 команд представят на ЧМ:

- на первом этапе 10 победителей отборочных групп (пять групп по шесть сборных и пять - по пять, всего 55 команд-участниц) будут напрямую квалифицированы на чемпионат мира.

- на втором этапе отберут еще 3 команды - до десяти команд, которые займут вторые места в отборочных группах, добавятся две лучшие команды Лиги Наций (из всех не заняли первые и вторые места в отборочных группах), эти 12 сборных и определят в двух стадиях плей офф (полуфиналы и финалы) еще трех участников чемпионата мира.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Квоты конфедераций останутся на прежнем уровне: Африка, КАФ - 5, Азия, АФК - 4.5 (без учета принимающей страны), Европа, УЕФА - 13, Северная и Центральная Америка, КОНКАКАФ - 3.5, Австралия и Океания, ОФК - 0.5, Южная Америка , КОНМЕБОЛ - 4.5.

CONFIRMED: The #UEFAExCo approved the European qualification process for the 13 teams reaching the 2022 World Cup.



roup winners

play-off winners



More details to come. - UEFA (@UEFA) 4 декабря 2019