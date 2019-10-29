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Espreso.tvСпортСборная Украины узнала новый формат отбора ЧМ-2022 по футболу

Сборная Украины узнала новый формат отбора ЧМ-2022 по футболу


фото: ffu.ua
УЕФА обнародовал обновленный формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для европейских сборных

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отборочный турнир, в котором будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 г., а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

На групповом раунде квалификации 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкруговом турнире в 10 группах: пять - по шесть команд и пять - по пять.

10 победителей групп выходят напрямую на ЧМ-2022. Вторые команды продолжат борьбу в плей-офф.

В стыковых матчах 10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные Лиги наций-2020/2021, среди тех, кто не попадет в первую двойку в группах квалификации ЧМ-2022, сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов .

12 участников стыковых матчей сначала в полуфинальных играх определят шесть лучших, а затем в финальных - трех сильнейших. Эти сборные и получат три путевки в Катар, которые остались. Чемпионат мира пройдет из 21 ноября по 18 декабря 2022.

Формат, предложенній УЕФА, должна утвердить ФИФА.

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