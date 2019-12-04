 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРедактор Cosmopolitan надругалась над похоронами Героя Украины

Редактор Cosmopolitan надругалась над похоронами Героя Украины


фото: fb
Соцсети отреагировали на высказывания заместителя главного редактора Cosmopolitan в Украине Евгении Плихиной, где она высмеяла похороны подполковника ЦСО СБУ "Альфа"

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Люди бурно реагируют на страницу Плихиной в Facebook после того, как она позволила себе презрительные высказывания относительно похорон погибшего в Донбассе полковника ЦСО СБУ "Альфа".

Пользователей соцсетей возмутили слова Плихиной: "А что, людей еще принято прятать помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушили музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудніе. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Погребальный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика. "

Редактор описала свои мысли в момент, когда находилась в похоронной процессии: "Устроили здесь языческий обряд, сейчас дядю, которому не так уж важно, в дубе он, или в сосне, по всему Киеву поносят и будут обедать."


При этом она пыталась пошутить, что выйдя из машины посочувствовала чужой потере, а тот кому она адресовала сочувствие оказался курьером, который проходил мимо.

После шквала возмущения редактор удалила свой сообщение в Facebook и принесла извинения.


Однако пользователи соцсетей требуют увольнения работницы в издание Cosmopolitan, где и работает.

  • Напомним, недавно погибших от взрыва во время выполнения боевой операции сотрудников ЦСО СБУ "Альфа"  посмертно  наградили золотыми звездами ордена "Герой Украины".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать