Редактор Cosmopolitan надругалась над похоронами Героя Украины

4 декабря, 2019, 14:34

Соцсети отреагировали на высказывания заместителя главного редактора Cosmopolitan в Украине Евгении Плихиной, где она высмеяла похороны подполковника ЦСО СБУ "Альфа"

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Люди бурно реагируют на страницу Плихиной в Facebook после того, как она позволила себе презрительные высказывания относительно похорон погибшего в Донбассе полковника ЦСО СБУ "Альфа".

Пользователей соцсетей возмутили слова Плихиной: "А что, людей еще принято прятать помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушили музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудніе. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Погребальный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика. "



Редактор описала свои мысли в момент, когда находилась в похоронной процессии: "Устроили здесь языческий обряд, сейчас дядю, которому не так уж важно, в дубе он, или в сосне, по всему Киеву поносят и будут обедать."





При этом она пыталась пошутить, что выйдя из машины посочувствовала чужой потере, а тот кому она адресовала сочувствие оказался курьером, который проходил мимо.

После шквала возмущения редактор удалила свой сообщение в Facebook и принесла извинения.



Однако пользователи соцсетей требуют увольнения работницы в издание Cosmopolitan, где и работает.