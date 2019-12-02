Погибшие 1 декабря в ООС бойцы были сотрудниками "Альфы"

2 декабря, 2019, 09:31

Погибшие при исполнении воинского долга 1 декабря в зоне ООС военнослужащие были бойцами "Альфы" СБУ

Об этом сообщил "киборг", полковник СБУ, народный депутат ИХ созыва Роман Костенко в Facebook .



"Сегодня очередное трагическое сообщение из Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" - это не маски-шоу на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной", - написал депутат.

Напомним, бойцы подорвались на взрывных устройствах и получили травмы, несовместимые с жизнью, при отражении проникновения в тыл вражеской ДРГ.