Пожар в Одессе: число пострадавших уже превысило 20

4 декабря, 2019, 14:03

Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных

Об этом сообщает "Думская"

"Один ученик колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги", - сообщила Калеева.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которая с другой стороны Пушкинской.

Площадь пожара уже превысила 3000 кв м. В спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.