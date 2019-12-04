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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: число пострадавших уже превысило 20

Пожар в Одессе: число пострадавших уже превысило 20


фото: dumskaya
Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных

Об этом сообщает "Думская"

"Один ученик колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги", - сообщила Калеева.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которая с другой стороны Пушкинской.

Площадь пожара уже превысила 3000 кв м. В спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

 

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