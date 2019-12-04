Пожар в Одессе: число пострадавших уже превысило 20
4 декабря, 2019, 14:03
Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных
Об этом сообщает "Думская"
"Один ученик колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги", - сообщила Калеева.
Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которая с другой стороны Пушкинской.
Площадь пожара уже превысила 3000 кв м. В спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.
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Напомним, 4 декабря в центре Одессы загорелся дом на Троицкой, 25. Горят помещения колледжа.
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