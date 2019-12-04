Пожар в Одессе: умер один из пострадавших

4 декабря, 2019, 13:01

По данным "скорой", пострадали уже 12 человек, из них четверо пожарных. Одна из пострадавших скончалась

Об этом сообщает " Думская".

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц ", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Людей госпитализировали в ГКБ №1, 9, 11 и областной детской больницы.

Всего в здании обучалось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.