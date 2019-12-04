Пожар в Одессе: умер один из пострадавших
4 декабря, 2019, 13:01
По данным "скорой", пострадали уже 12 человек, из них четверо пожарных. Одна из пострадавших скончалась
Об этом сообщает " Думская".
"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц ", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Людей госпитализировали в ГКБ №1, 9, 11 и областной детской больницы.
Всего в здании обучалось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.
- 4 декабря в центре Одессы загорелся дом на Троицкой, 25. Горят помещения колледжа.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-