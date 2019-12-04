Меркель назвала причину высылки сотрудников посольства РФ

4 декабря, 2019, 17:44

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита нормандской четверки вопрос высылки из Германии двух российских дипломатов

Об этом пишет Reuters.

"Мы приняли это решение, потому что не видели, чтобы Россия помогала нам в расследовании этого убийства", - сказала она, выступая на саммите НАТО в Великобритании.

При этом Меркель отметила, что не считает, что высылка российских дипломатов повлияет на нормандскую встречу.

4 декабря Германия объявила о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить должным образом.