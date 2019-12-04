Ломаченко узнал дату боя за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Tha Boxing Voice в YouTube.
По словам Арума, бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, с большой долей вероятности, проведет в апреле 2020 года.
По словам главы промоутерской компании Top Rank, этот поединок состоится не во США, а в Европе, откуда ему поступили очень серьезные предложения.
Сейчас Ломаченко владеет титулами чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
За звание абсолютного чемпиона мира украинец сразится с победителем поединка между обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
- 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
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