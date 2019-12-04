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Espreso.tvСпортЛомаченко узнал дату боя за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко узнал дату боя за титул абсолютного чемпиона мира


фото: casino.org
Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в апреле 2020 года

Об этом сообщает Tha Boxing Voice в YouTube.

По словам Арума, бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, с большой долей вероятности, проведет в апреле 2020 года.

По словам главы промоутерской компании Top Rank, этот поединок состоится не во США, а в Европе, откуда ему поступили очень серьезные предложения.

Сейчас Ломаченко владеет титулами чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

За звание абсолютного чемпиона мира украинец сразится с победителем поединка между обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.

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