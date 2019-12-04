 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоличество сценариев на столе у Путина превышает наши ожидания, - Зеркаль

Количество сценариев на столе у Путина превышает наши ожидания, - Зеркаль


фото: MFA.GOV.UA
Экс-заместитель министра МИД Елена Зеркаль не видит предпосылок изменения российской политики по Украине после саммита в Париже 9 декабря

Об этом украинский дипломатка Елена Зеркаль сообщила в интервью НВ .

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - заявила дипломат, комментируя перспективы встречи глав государств в Париже 9 декабря в рамках "нормандского формата".

По словам Зеркаль, она пыталась узнать, есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении политики, по Украине. Однако, единственный аргумент, который она твердо услышала - это желание российского истеблишмента выйти из-под санкций.

"Видимо, вопрос стоит в том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они" играют "сейчас не только в Украине, они" играют "во всем мире. ... Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда с благими намерениями вообще нет. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры "- объяснила свое видение саммита в" нормандском "формате Зеркаль.

  • Напомним, саммит глав стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
  • Ранее сообщалось, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста заместителя министра иностранных дел.
  • Позже госпожа Зеркаль заявила, что в дипломатической службе знали о блокировании предоставления американской военной помощи в июле 2019 года после разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать