Количество сценариев на столе у Путина превышает наши ожидания, - Зеркаль

4 декабря, 2019, 08:31

Экс-заместитель министра МИД Елена Зеркаль не видит предпосылок изменения российской политики по Украине после саммита в Париже 9 декабря

Об этом украинский дипломатка Елена Зеркаль сообщила в интервью НВ .



"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - заявила дипломат, комментируя перспективы встречи глав государств в Париже 9 декабря в рамках "нормандского формата".



По словам Зеркаль, она пыталась узнать, есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении политики, по Украине. Однако, единственный аргумент, который она твердо услышала - это желание российского истеблишмента выйти из-под санкций.



"Видимо, вопрос стоит в том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они" играют "сейчас не только в Украине, они" играют "во всем мире. ... Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда с благими намерениями вообще нет. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры "- объяснила свое видение саммита в" нормандском "формате Зеркаль.