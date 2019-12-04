Количество сценариев на столе у Путина превышает наши ожидания, - Зеркаль
Об этом украинский дипломатка Елена Зеркаль сообщила в интервью НВ .
"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - заявила дипломат, комментируя перспективы встречи глав государств в Париже 9 декабря в рамках "нормандского формата".
По словам Зеркаль, она пыталась узнать, есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении политики, по Украине. Однако, единственный аргумент, который она твердо услышала - это желание российского истеблишмента выйти из-под санкций.
"Видимо, вопрос стоит в том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они" играют "сейчас не только в Украине, они" играют "во всем мире. ... Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда с благими намерениями вообще нет. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры "- объяснила свое видение саммита в" нормандском "формате Зеркаль.
- Напомним, саммит глав стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
- Ранее сообщалось, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста заместителя министра иностранных дел.
- Позже госпожа Зеркаль заявила, что в дипломатической службе знали о блокировании предоставления американской военной помощи в июле 2019 года после разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-