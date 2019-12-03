Ермак знал о задержке военной помощи США еще в июле и просил "молчать", - Зеркаль
"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала она в интервью The New York Times.
По ее словам, она узнала о задержке американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, заметив лишь, что ее прислали до 30 июля, через несколько дней после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - сказала она.
Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.
Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.
На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать"и избегать комментариев в СМИ на любую тему.
"Его главным посылом было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.
Она добавила, что МИД Украины отменил ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.
В пресс-службе Зеленского не ответили на запрос NYT по заявлению Зеркаль о том, что правительство знало о задержке помощи и о причинах отмены ее поездки в США.
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