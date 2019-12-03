Ермак знал о задержке военной помощи США еще в июле и просил "молчать", - Зеркаль

3 декабря, 2019, 17:23

Ексзаступник министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что официальный Киев знал о задержке Белым домом военной помощи и пытался скрыть это от общественности

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала она в интервью The New York Times.

По ее словам, она узнала о задержке американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, заметив лишь, что ее прислали до 30 июля, через несколько дней после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - сказала она.

Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать"и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

"Его главным посылом было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменил ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

В пресс-службе Зеленского не ответили на запрос NYT по заявлению Зеркаль о том, что правительство знало о задержке помощи и о причинах отмены ее поездки в США.