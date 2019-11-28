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Espreso.tvОбществоЗеркаль написала заявление об увольнении из МИД

Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД


фото: obozrevatel
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 28 ноября

Зеркаль опубликовала заявление на своей странице в Facebook. "Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала она.

Зеркаль также поблагодарила тех, с кем работала последние пять лет.

Ранее она заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающееся захвата Россией украинских кораблей и моряков.

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