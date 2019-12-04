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Espreso.tvСпортХолифилд пообещал Усику проблемы в супертяжелом весе

Холифилд пообещал Усику проблемы в супертяжелом весе


фото: Instagram
Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, что ждет украинца Александра Усика в супертяжелом весе

Об этом сообщает Fino Boxing.

По словам Холифилда, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте (до 90,7 кг) и супертяжелом весе, после перехода в новый дивизион, на Александра Усика ждут новые вызовы.

"Усик точно хороший боксер, который смог повторить мое достижение. Он был абсолютом чемпионом в крузервейте и доказал, что хороший. Сейчас он переходит в супертяжи, а это немного другое. Здесь ты бьешься с теми, у кого руки значительно дольше твоих. С теми, кто выбрасывает мощные удары. Но ты должен иметь хорошую скорость атак. Я знал, что когда переходил в супертяжелый вес, что мог перебоксировав местных ребят. Они могли ударить сильнее меня, но перебоксировав - нет ", - сказал Холифилд.

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