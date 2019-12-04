Холифилд пообещал Усику проблемы в супертяжелом весе
Об этом сообщает Fino Boxing.
По словам Холифилда, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте (до 90,7 кг) и супертяжелом весе, после перехода в новый дивизион, на Александра Усика ждут новые вызовы.
"Усик точно хороший боксер, который смог повторить мое достижение. Он был абсолютом чемпионом в крузервейте и доказал, что хороший. Сейчас он переходит в супертяжи, а это немного другое. Здесь ты бьешься с теми, у кого руки значительно дольше твоих. С теми, кто выбрасывает мощные удары. Но ты должен иметь хорошую скорость атак. Я знал, что когда переходил в супертяжелый вес, что мог перебоксировав местных ребят. Они могли ударить сильнее меня, но перебоксировав - нет ", - сказал Холифилд.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
- 1 декабря Усик подтвердил, что его следующим соперником в супертяжелом весе может стать британец Чисора .
- 3 декабря стало известно, что Александр Усик встретится со своим следующим соперником британцем Дереком Чисорой перед супербоя между Энди Руисом и Джошуа.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-