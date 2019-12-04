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Espreso.tvСпортХацкевич может стать тренером Милевского в "Динамо"

Хацкевич может стать тренером Милевского в "Динамо"


фото: facebook
Известный белорусский специалист Александр Хацкевич может стать главным тренером брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца

Об этом сообщает "Прессбол".

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич среди претендентов на пост тренера брестского "Динамо".

Контракт нынешнего тренера Марцелла ЛС заключен по системе "1 + 1", но пока клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом.

В составе белорусской команды выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Евгений Хачериди и Алексей Хобленко.

Брестское "Динамо" победило в чемпионате Беларуси 2019, завершив турнир с 75 очками, ближайший преследователь БАТЭ набрал 70 зачетных пунктов.

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