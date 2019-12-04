Хацкевич может стать тренером Милевского в "Динамо"
4 декабря, 2019, 18:36
Известный белорусский специалист Александр Хацкевич может стать главным тренером брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца
Об этом сообщает "Прессбол".
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич среди претендентов на пост тренера брестского "Динамо".
Контракт нынешнего тренера Марцелла ЛС заключен по системе "1 + 1", но пока клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом.
В составе белорусской команды выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Евгений Хачериди и Алексей Хобленко.
Брестское "Динамо" победило в чемпионате Беларуси 2019, завершив турнир с 75 очками, ближайший преследователь БАТЭ набрал 70 зачетных пунктов.
- 24 ноября команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" из Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу.
- Напомним, 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста.
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