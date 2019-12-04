Гибель бойцов "Альфы" в ООС: тело полковника Каплунова захватили оккупанты, - журналист

4 декабря, 2019, 21:29

Боевики российской оккупационной армии на Донбассе захватили тело погибшего из-за подрыва мины бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли. В результате разглашения данных в украинских соцсетях противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как смогли обменять тело Дмитрия, и сейчас проводит информационную операцию по дискредитации украинских спецслужб. Прилагаются все усилия для возвращения тела погибшего", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что подрыв произошел во время ухода подразделения после успешного выполнения задания.

"Ночью при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач произошел подрыв на мине. "Серая зона" хаотично минирована, к сожалению, этот риск на фронте повсюду. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых в своих позиций. Поскольку подрыв произошел в "серой зоне", противник подрыв не наблюдал и уходу не препятствовал. К сожалению, во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев", - уточнил Бутусов.