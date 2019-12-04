Де Пена удивил заявлением о популярности Динамо в Уругвае

4 декабря, 2019, 17:55

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, что в Уругвае болельщики хорошо знают об украинском клубе

Об этом сообщает ua-football.

Уругвайский вингер киевского "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, знают ли о столичной команде на его родине.

"Динамо" - известный на весь мир клуб. В Уругвае люди говорят об Украине и "Динамо". Для меня честь играть за эту команду, которая уже столько лет выступает в европейских турнирах и имеет столько замечательных футболистов.

Также уругваец рассказал о самом популярном украинском футболисте.

"Если говорить об украинском футболисте, которого знают везде, то это Андрей Шевченко. Но в истории "Динамо" было невероятное количество талантливых и известных футболистов", - рассказал Де Пена.