Де Пена удивил заявлением о популярности Динамо в Уругвае
4 декабря, 2019, 17:55
Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, что в Уругвае болельщики хорошо знают об украинском клубе
Об этом сообщает ua-football.
Уругвайский вингер киевского "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, знают ли о столичной команде на его родине.
"Динамо" - известный на весь мир клуб. В Уругвае люди говорят об Украине и "Динамо". Для меня честь играть за эту команду, которая уже столько лет выступает в европейских турнирах и имеет столько замечательных футболистов.
Также уругваец рассказал о самом популярном украинском футболисте.
"Если говорить об украинском футболисте, которого знают везде, то это Андрей Шевченко. Но в истории "Динамо" было невероятное количество талантливых и известных футболистов", - рассказал Де Пена.
- В октябре полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена заявил, что восхищается тем, как украинцы борются за свою свободу.
- В сентябре уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена назвал тренерские различия между Александром Хацкевичем и Алексеем Михайличенко.
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