Легионер "Динамо" признался, что восхищается украинцами
Об этом сообщает Valeriy Prygornytskyy y facebook.
Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, что восхищается украинцами и хорошо разбирается в политической ситуации в стране.
"Еще до приезда в Украину я смотрел документальный фильм о событиях на Майдане, которые произошли в 2013 году. Я искренне восхищаюсь украинцами - как вы боретесь за свои права, за лучшую жизнь", - признался футболист.
Также Де Пена рассказал, активно пытается выучить украинский язык.
"Я считаю, что человек, приезжая в чужую страну, должен уважать обычаи и традиции этой страны. Без знания языка это невозможно. Я три раза в неделю занимаюсь с репетитором, изучаю язык. Жена вообще учит язык чуть ли не каждый день", - признался хавбек.
В нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 9 матчей, в составе киевского "Динамо", забил 4 гола и отдал 1 ассист.
- Также в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Днепр-1" .
- 26 сентября уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена назвал тренерские различия между Александром Хацкевичем и Алексеем Михайличенко.
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