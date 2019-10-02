Легионер "Динамо" признался, что восхищается украинцами

2 октября, 2019, 20:11

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена заявил, что восхищается тем как украинцы борются за свою свободу

Об этом сообщает Valeriy Prygornytskyy y facebook.

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, что восхищается украинцами и хорошо разбирается в политической ситуации в стране.

"Еще до приезда в Украину я смотрел документальный фильм о событиях на Майдане, которые произошли в 2013 году. Я искренне восхищаюсь украинцами - как вы боретесь за свои права, за лучшую жизнь", - признался футболист.

Также Де Пена рассказал, активно пытается выучить украинский язык.

"Я считаю, что человек, приезжая в чужую страну, должен уважать обычаи и традиции этой страны. Без знания языка это невозможно. Я три раза в неделю занимаюсь с репетитором, изучаю язык. Жена вообще учит язык чуть ли не каждый день", - признался хавбек.

В нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 9 матчей, в составе киевского "Динамо", забил 4 гола и отдал 1 ассист.