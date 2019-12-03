Заместитель Милованова назвал первую пятерку предприятий на приватизацию

3 декабря, 2019, 18:03

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал приоритетные предприятия, которые должны быть приватизированы

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлечтравы", - сказал Кухта.

На вопрос, что в правительстве планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил:

"Этот долг мешает не только продаже, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов".