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Espreso.tvОбществоПравительство продало три объекта на сумму 108 млн грн

Правительство продало три объекта на сумму 108 млн грн

Кабинет министров приватизировал 3 больших объекта общей стоимостью в 108,5 млн гривень

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook .

"Оптовый рынок в городе Бровары продали за 44,5 млн грн, что в 10 раз дороже стартовой цены в 4 млн грн. По 3,5 млн грн продали" Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций ". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов. Ну и наконец, 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который никак не могли продать предыдущие руководители Фонда госимущества", - рассказал он.

Гончарук добавил, что сейчас в Кабмине ведется работа по приватизации 415 объектов из 500, которые были недавно переданы в Фонд государственного имущества.

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