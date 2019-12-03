Я привык к регулярному процессу моего "увольнения" - Коболев
Комментарий по поводу своего возможного увольнения глава НАК "Нафтогаз" написал в Facebook.
"С момента назначения меня на должность главы "Нафтогаза" я привык к регулярному процессу моего "увольнения". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла", - пояснил свою позицию Коболев.
Также он отметил, что находится в рабочей командировке и пытается установить стратегическое партнерство с иностранными игроками на нефтегазовом рынке. Андрей Коболев упомянул в отрицательной коннотации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Насалика, утверждая, что из-за непрозрачных конкурсов, введенных в министерстве, именно "Нафтогаз" выступает в Украине единственной компанией, имеющей положительный имидж на международной арене.
Также глава НАК анонсировал дальнейшие шаги на должности - завершение анбандлинга компаний группы "Нафтогаз Украины", прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом" и тому подобное.
"Я люблю свою работу, хотя она и стоила мне многого, включая потерю нескольких друзей. И я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - завершил Коболев.
- Напомним, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий.
- Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг заявление Оржеля. Милованов отметил, что в этих словах есть "определенная неправда", либо министра энергетики неправильно поняли.
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