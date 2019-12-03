Я привык к регулярному процессу моего "увольнения" - Коболев

3 декабря, 2019, 08:35

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о его возможном увольнении

Комментарий по поводу своего возможного увольнения глава НАК "Нафтогаз" написал в Facebook.



"С момента назначения меня на должность главы "Нафтогаза" я привык к регулярному процессу моего "увольнения". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла", - пояснил свою позицию Коболев.



Также он отметил, что находится в рабочей командировке и пытается установить стратегическое партнерство с иностранными игроками на нефтегазовом рынке. Андрей Коболев упомянул в отрицательной коннотации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Насалика, утверждая, что из-за непрозрачных конкурсов, введенных в министерстве, именно "Нафтогаз" выступает в Украине единственной компанией, имеющей положительный имидж на международной арене.



Также глава НАК анонсировал дальнейшие шаги на должности - завершение анбандлинга компаний группы "Нафтогаз Украины", прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом" и тому подобное.



"Я люблю свою работу, хотя она и стоила мне многого, включая потерю нескольких друзей. И я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - завершил Коболев.